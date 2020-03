Feuer in Wilstorf: Wohnhäuser evakuiert - Hinterhofgebäude abgerissen

Der rund 600 Quadratmeter große Komplex "aneinander geklatschter" schuppen musste von THW abgerissen werden. Schon unmittelbar nach Brandausbruch mussten die angrenzenden Wohnhäuser an der Winsener Straße evakuiert werden, weil der Qualm in die Gebäude zog.

Es war zunächst wenig spektakulär, was sich auf dem Hinterhof der Häuser an der Flammen waren schnell gelöscht.

Die Probleme fingen erst an. "Es sind verschachtelte, offenbar in verschiedenen Phasen gebaute Einzelabschnitte, die bis unter der Decke voll mit Sachen waren, darunter Möbel und Sofen", so Feuerwehrsprecher Jan-Ole Unger. Auch das Lager einer Polsterei war dabei. Die Flammen fraßen sich unaufhaltsam durch die Sachen, aber die Decke stürzte nicht ein. "Man kam einfach an den Brand nicht ran", so Unger.

Dann bog sich eine Mauer- "Was erst schwierig war, wurde gefährlich", sagt Unger. Zudem drohte das Feuer über eine Dachverbindung in das Wohnhaus zu laufen. Die Einsatzleitung entschied: Abreißen. Das THW wurde angefordert. Bagger zerlegten den Hinterhofkomplex in stundenlanger Arbeit.

Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot angerückt. Allein die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort, darunter Angehörige fast aller freiwilliger Wehren aus dem Bereich Harburg. Die Arbeiten dort dauerten auch am Morgen noch an.

Die Anwohner, mehr als zwei Dutzend Menschen, kamen zunächst in zwei Bussen unter. Später kamen einige bei Verwandten oder Bekannten unter. Andere mussten vom Bezirksamt einquartiert werden. Denn die angrenzenden Häuser sind wegen der hohen Qualmbelastung zunächst als unbewohnbar eingestuft worden.

Unklar ist, wie das Feuer entstanden ist. Es scheinen aber vor Ort mehrere Brandherde gewesen zu sein, die sehr weit voneinander weg lagen. Daher wird angenommen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. zv



Einsatzkräfte der Feuerwehr bei den Löscharbeiten. Foto: André Zand-Vakili

Feuerwehr löschen Möbel ab, die zu einem Haufen aufgeschichtet wurden. Foto: André Zand-Vakili

Anwohner sind in einem Bus untergebracht. Polizisten auf der Winsener Straße. Foto: André Zand-Vakili

Das ausgebrannte Auto und ein beschädigter Transporter auf dem Hinterhof. Foto: André Zand-Vakili