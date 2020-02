Dreister Einbruch: Whisky-Dieb steigt in Marias Ballroom ein

Harburg - Einbruch in Marias Ballroom. Am Sonntagmorgen stieg ein Mann in die Kneipe der Kult-Location an der Lassallestraße im Phoenix-Viertel ein. "Er hat mit einem Stein die Scheibe eingeschlagen und sich dann durch das Loch gezwängt", sagt Ballroom-Chef Heimo. Drinnen schaute sich der Täter mit dem Baseballcap erst einmal um. Dann entdeckte er die Kamera, die sein Gestöbere aufzeichnete und drehte sie weg.

"Der Einbrecher hat Whisky und Tequila gestohlen. Ware im Wert von knapp 400 Euro ist weg", so Heimo. Auch in den Raum der rechtschaffenen Fremden, Handwerker auf der Walz, drang der Täter ein. Dort klaute er eine Kassette mit Unterlagen und Geld. Mit der Beute flüchtete der Einbrecher.

Die Polizei hat den Einbruch aufgenommen. Unter anderem sind auch diese Videoaufzeichnungen vorhanden. zv