Sturmtief "Sabine" sorgt in Harburg für zahlreiche Feuerwehreinsätze

Harburg - Sturmtief "Sabine" ist in Harburg angekommen. seit dem frühen Abend gibt es vermehrt Einsätze der Feuerwehr. Vor allem Bäume sind es, die den Orkanböen nicht standhalten. Auf der A1 in Höhe Harburg fuhren zwei Autos in einen Baum, der auf die Fahrbahn gestürzt war. Zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden.

Auf der Neuwiedenthaler Straße hatte der Fahrer eines Mercedes Glück. Auf einem angrenzenden Grundstück brach ein Baum ab. Er stürzte auf die Fahrbahn. Der Mercedes wurde von Ästen, aber nicht vom Stamm getroffen. Der Fahrer blieb unverletzt.

In Heimfeld war es ein Nadelbaum, der am Kiefernberg umknickte. Er blockierte eine kleine Privatstraße. Einsatzkräfte der FF Eißendorf zersägten den Stamm.

Am Grotelerweg ist die Feuerwehr im Einsatz, weil ein Baum umzustüren droht. Auf der A7 zwischen Marmstorf und Heimfeld musste die Feuerwehr einen Baum beseitigen, der neben der Autobahn umgestürzt war. Äste ragten bis auf den Standstreifen. Weitere Einsatzstellen gab es bislang am Großmoordamm, der Cuxhavener Straße oder am Moorburger Kirchdeich.

Bereits am Nachmittag hatte die S-Bahn gewarnt, dass durch den Sturm auch der Zugverkehr beeinträchtigt werden kann. Bis zum Abend war die Strecke der S3 nicht betroffen. zv