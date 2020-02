Neuland: Größeres Gartenhaus brennt am Wohlersweg aus

Neuland - Feuer am Wohlersweg. Dort gerieten am Sonntag ein größeres Gartenhaus in Brand. Als die Feuerwehr eintraf, stand das rund 40 Quadratmeter große Gebäude mit Spitzdach bereits lichterloh in Flammen. An den Löscharbeiten waren neben der Berufsfeuerwehr vom Großmoorring auch die FF Neuland und die FF Rönneburg beteiligt.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Brandursache ist unklar. Die Kripo ermittelt. Nachbarn berichten, dass in dem Gebäude in der Nacht zuvor noch lautstark gefeiert worden war. zv