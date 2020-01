Polizei fahndet mit Foto nach EC-Kartendieb

Maschen - Mit diesem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Seevetal nach einem Dieb. Er wurde bereits am 10. September vergangenes Jahres an einem Geldautomaten in Maschen fotografiert, als er mehrere hundert Euro abhob. Dazu nutzte er eine EC-Karte, die er zuvor bei einem Diebstahl bei Aldi in Meckelfeld zusammen mit 500 Euro Bargeld erbeutet hatte.

Er ist offenbar ein Seriendieb. Vier Tage vorher war er in Winsen an einem Geldautomaten gewesen und hatte auch dort mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben.

In beiden Fällen hatte es ihm seine Opfer auch leicht gemacht. Denn sie hatten die Karte zusammen mit der Pin-Nummer in ihrer Geldbörse gehabt.

Jetzt bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, sich unter Telefon 04105 6200 zu melden. zv