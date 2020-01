13-Jähriger aus Gruppe "Neugrabener-Einbruchs-Kids" schlug wieder zu

Neu Wulmstorf - Nach einem Einbruchsversuch in ein Geschäft an der Hauptstraße ist ein 13-Jähriger festgenommen worden. Er gehört offenbar

zu der Gruppierung, die in Neugraben für zahlreiche Einbrüche in der Fußgängerzone verantwortlich gemacht wird. Weil das Kind nicht strafmündig ist, konnten die Polizisten nichts weiter machen, als den Klau-Knirps seinen Eltern zu übergeben.

Am frühen Morgen hatten Polizisten den 13-Jährigen auf der Cuxhavener Straße gestoppt. Er war mit zwei Mädchen auf in der Nähe gestohlenen Fahrrädern unterwegs gewesen. Die 13 und 15 Jahre alten Mädchen entkamen, konnten später aber identifiziert werden. Zwei der Fahrräder wurden bereits den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Von einem Fahrrad (Foto) wird noch der Eigentümer gesucht.

Das Kind gab zu, dass es mit den Mädchen versucht hatte in das Geschäft einzubrechen. Dazu hatten sie mit einem kleinen Gullydeckel eine Schaufensterscheibe zertrümmert. Genauso war in Geschäfte in Neugraben eingebrochen worden.

Die Hamburger Polizei hat inzwischen mehrere der jugendlichen Täter "auf dem Zettel". Es handelt sich um einen 14-Jährigen aus Neu Wulmstorf und drei 15-Jährige aus dem Bereich Neugraben. Sie sollen eine besondere Rolle in der Jugendgruppe spielen. Alle sind der Polizei bereits wegen Straftaten bekannt. zv