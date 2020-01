Neugraben: Jugendliche Einbrecher terrorisieren Geschäftsleute

Neugraben - Eine Jugendbande terrorisiert die Geschäfte im Neugrabener Zentrum. Allein beim Herrenausstatter

Paulsen schlugen die Täter fünfmal zu. Zwei Taten ereigneten sich an diesem Wochenende. Der Polizei sind die Hände gebunden. Zwar wurden mehrfach Täter festgenommen. Sie mussten aber immer wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Die Neugrabener Fußgängerzone sieht aus, wie die Ausstellungsfläche für Notglaser. Bei dem Herrenausstatter, bei einer Parfümerie, bei einem Tabakgeschäft, aber auch bei einem Café sind zerstörte Scheiben provisorisch gesichert.

Beim Herrenausstatter musste allein an diesem Wochenende der Notglaser zweimal anrücken. In der Nacht zum Sonnabend war die große Schaufensterscheibe neben der vergitterten Eingangstür eingeschlagen worden. Die Polizei hatten zwei 15 und 21 Jahre alte Verdächtige in der Nähe geschnappt. Außerdem wurden zwei "Wellenstein-Jacken" sichergestellt.

"Polizisten sagten noch, dass die wohl bald wiederkommen", sagt eine Geschäftsfrau aus der Marktpassage. Tatsächlich brach in der Nacht zum Sonntag erneut ein Jugendlicher bei dem Herrenausstatter ein. Er zertrümmerte die Notverglasung. Ein Zeuge rief die Polizei. Der Täter, ein 14-Jähriger, wurde noch im Schaufenster gestellt. Später musste er auf freien Fuß gesetzt werden.

Laut Opfern ist es immer wieder dieselbe Gruppierung, die die Einbrüche begeht. Mal zu zweit, dann zu dritt, oder wie in der Nacht zu Sonntag, allein. Auch ein 13-Jähriger, der noch strafunmündig ist und deswegen überhaupt nicht verfolgt werden kann, ist dabei.

"Man fühlt sich völlig hilflos", sagt die Unternehmerin. Den mehrfach von Einbrüchen betroffenen Firmen drohen erhebliche Konsequenzen. Beispielsweise, dass die Versicherungen den Versicherungsschutz kündigen. In der Einkaufspassage Neugraben, an die direkt die Polizeiwache grenzt, überlegt man sich einen privaten Wachdienst zu engagieren. zv