Silvesternacht: Schüsse auf Kinderzimmer in Wilhelmsburg

Harburg - Ein größeres Feuer auf der Elbinsel, Schüsse auf zwei Wohnungen und viele kleine Brände.

Das ist die Bilanz der Silvesternacht südlich der Norderelbe. Bereits kurz nach 20 Uhr war am Silvesterabend das Reetdach eines Wohnhauses in der Straße Am Weidegrund in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte eingedämmt werden. Allerdings musste die Feuerwehr das Dach großflächig aufnehmen, um an Brandnester zu kommen. Die Ursache ist noch unklar. Möglicherweise hat Silvesterfeuerwerk den Brand ausgelöst.

In der Straße Ilenbrook schoss ein Unbekannter gegen 1:15 Uhr auf die Fenster zweier Wohnungen, in denen Licht brannte. Bei einem 52-Jährigen durchschlug ein Projektil das Wohnzimmerfenster, an dem noch kurz vorher die Frau des Mieter gestanden hatte. Die Kugel schlug in eine Wand ein.

Bei seinem Nachbarn wurde in das Kinderzimmerfenster geschossen, in dem Kinder schliefen. Dort wurde das Projektil auf dem Boden entdeckt. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

Laut Polizei konnten die Schüsse aus einem Hinterhof oder aus angrenzenden Häusern abgefeuert worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Bereich Harburg und Süderelbe waren es zahlreiche Kleinfeuer, zu denen die Freiwilligen Feuerwehren ausrückten. In der Regel waren es Müllcontainer, die durch Feuerwerk in Brand geraten waren. Insgesamt, so sagt es Polizeisprecherin Sandra Levgrün, war die Silvesternacht in Harburg und Süderelbe ruhiger als in den vergangenen Jahren verlaufen. zv