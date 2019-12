Phoenix-Viertel: Garagen brennen auf Hinterhof am Beckerberg

Harburg - Feuer am Beckerberg im Phoenix-Viertel. Dort gerieten am Montag auf einem Hinterhof mehrere Garagen in Brand.

Sie waren von einer Firma zur Einlagerung von Hausrat genutzt worden. Dichter Rauch zeigte den Einsatzkräften schon auf der Anfahrt, wo der Brandort genau liegt.

Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindern und den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten nahmen einige Zeit in Anspruch.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte das Feuer vor den Garagen ausgebrochen sein. Geprüft wird auch, ob Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst haben. zv