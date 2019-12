Unfall auf Ortsumgehung: Zwillingsschwester erliegt Verletzungen

Francop - Eine der beiden am 2. Weihnachtstag als Mitfahrerinnen auf der Ortsumgehung Finkenwerder verunglückten

Zwilligsschwestern ist tot. Die 20-Jährige erlag bereits am Wochenende ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Ihr Zwillingsschwester war wie der Fahrer Ömer O. schwer verletzt worden. Der 25-Jährige, so heißt es, liege im Koma. Die Schwester der Verstorbenen erlitt unter anderem schwere Rückenverletzungen.

Die drei hatten in einem AMG-Mercedes gesessen, der außer Kontrolle geraten war. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt haben.

Der Unfalldienst rekonstruierte, dass Anonia auf dem Beifahrersitz, ihre tödlich verunglüclte Zwillingsschwester Julia auf der Rückbank gesessen hatte, als der Unfall passierte. Der 500 PS starke AMG-Mercedes war in einer leichten Linkskurve in die in Leitplanke gefahren, die dort wegen einer Ausfahrt unterbrochen ist. Das Fahrzeug bohrte sich in das speziell gesicherte Endstück mit verformbarer Aufprallschutz. Der verhinderte nicht, dass die Insassen schwerste Verletzungen erlitten.

An der Unfallstelle haben inzwischen Bekannte des Opfers ein Kreuz für die Tote aufgestellt, Kerzen brennen und Blumen wurden abgelegt.

Die Polizei sucht jetzt im Zusammenhang mit dem Unfall Zeugen. Dabei geht es nicht nur um das Unfallgeschehen selbst. Die Ermittler wollen auch Hinweise zum Fahrverhalten des 25-Jährigen vor dem Unfall bekommen.

Zeugen möchten sich unter Telefon 4286-56789 bei der Polizei melden.