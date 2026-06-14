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Wieder Schlägerei im Phoenix-Viertel: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Wilstorf - In der Wilstorfer Straße im Phoenix-Viertel ist es am Sonntagnachmittag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.33 Uhr.

Mindestens eine beteiligte Person wurde verletzt und kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Nach der Schlägerei flüchtete ein mutmaßlich Beteiligter in den Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses. Da die Lage zunächst unklar war und sich eine Tür nur nach außen öffnen ließ, forderten die Einsatzkräfte gegen 16.40 Uhr Unterstützung an. Neben zusätzlichen Polizeikräften rückte auch die Feuerwehr an, um Zugang zu dem Bereich zu schaffen.

Der gesuchte Mann konnte schließlich im Hinterhof angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.