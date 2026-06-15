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Update zu Schüssen am Abrigado: Polizei gibt Täterbeschreibung heraus

Harburg - Montagmittag ist ein 45-jähriger Mann unweit der Drogenhilfseinrichtung Abrigado durch einen Schuss ins Bein verletzt worden. Die Polizei gibt eine erste Täterbeschreibung heraus und sucht Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen alarmierten Anwohner die Polizei, nachdem sie Schussgeräusche an der Örtlichkeit wahrgenommen hatten und anschließend mindestens zwei Personen weglaufen sahen.

Die ersten eintreffenden Funkstreifenwagenbesatzungen fanden den ansprechbaren 45-jährigen Mann mit einer augenscheinlichen Schussverletzung im Bein vor und leisteten Erste Hilfe. Wenig später übernahmen Einsatzkräfte der Feuerwehr die rettungsdienstliche Versorgung und transportierten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand gilt derzeit als stabil.

Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungs- und Suchmaßnahmen mit über einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen, Diensthund-Führern, der Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen der Landesbereitschaftspolizei (USE) und dem Polizeihubschrauber "Libelle", führten bisher nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

In die Absuche war auch ein nahgelegenes Schulgelände und mehrere Grünanlagen inbegriffen. Die Schüler konnten während der Einsatzmaßnahmen in enger Abstimmung mit dem Schulpersonal von Eltern und Angehörigen abgeholt werden und vorsorglich den gesicherten Einsatzraum verlassen.

Die beobachteten Personen, die augenscheinlich fluchtartig nach den Schussgeräuschen wegliefen, können wie folgt beschrieben werden:

Person 1 ist männlich, etwa 180 cm, kräftige Statur, blaues Shirt, weiße Strickjacke.

Person 2 ist ebenfalls männlich, circa 170 cm groß, dickliche Statur, schwarz, kurzer Bart, kurze Haare, blauer Kapuzen-Pullover

Inwieweit es sich dabei um mögliche Tatverdächtige handelt, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Landeskriminalamt für die Region Harburg (LKA 183) hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können und sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/ 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.