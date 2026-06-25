Featured

Unfall auf der A7: Auto gerät zwischen Leitplanke und Sicherungsfahrzeug

Marmstorf - Auf der A7 in Richtung Hannover ist es am Donnerstag kurz hinter dem Rasthof Harburger Berge West zu einem Verkehrsunfall an einer mobilen Arbeitsstelle gekommen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist jedoch erheblich.

Nach Angaben der Polizei führten Mitarbeiter einer Autobahnmeisterei Mäharbeiten am Fahrbahnrand durch. Die Arbeitsstelle war ordnungsgemäß mit einem Sicherungsfahrzeug samt Lichtzeichenanhänger abgesichert.

Ein Autofahrer in einem Kleinwagen konnte aus bislang ungeklärter Ursache nicht rechtzeitig auf die rechte Spur ausweichen. Das Fahrzeug geriet zwischen die Leitplanke und den Lichtzeichenanhänger und prallte gegen den Sicherungsanhänger.

Durch die Position der Fahrzeuge war der Fahrer kurzzeitig in seinem Wagen eingeschlossen. Nachdem das Sicherungsfahrzeug ein Stück nach vorne bewegt wurde, konnte er sich selbst befreien.

Sowohl der Pkw als auch der Sicherungsanhänger wurden stark beschädigt.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten sperrte die Polizei die A7 in Richtung Hannover zunächst vollständig. Bereits nach rund 30 Minuten konnte eine Fahrspur wieder freigegeben werden, sodass der Verkehr an der Unfallstelle vorbeifließen konnte.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.