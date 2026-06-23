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Streit gesucht und zugeschlagen: Mann am See im Maschener Moor verletzt

Maschen - Am See im Maschener Moor kam es am Sonntag zu einer Körperverletzung. Gegen 16:30 Uhr hatte sich ein bislang noch unbekannter Mann einer Frau und zwei Männern genähert und versucht, die Gruppe verbal zu provozieren. Hierbei schlug der Unbekannte einem 44-jährigen Mann unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser eine Verletzung an der Nase davontrug.

Der Unbekannte entfernte sich anschließend zu Fuß über den FKK-Bereich in Richtung der Brücke über den Rangierbahnhof. Der 44-Jährige kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Circa 1,85 Meter groß und von sportlicher Statur. Er war stark tätowiert, unter anderem mit einem Adler auf der Brust. Der Mann hatte strahlend blaue Augen und schwarze Haare.

Er war bekleidet mit weißen Badeshorts und hatte ein weißes Oberteil bei sich, lief aber mit freiem Oberkörper davon.

Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder die Angaben zu der Person machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 04105 6200 bei der Polizei in Maschen zu melden.