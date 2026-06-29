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Schüsse in Jugendhilfeeinrichtung: Sechs Menschen sterben in Stade

Stade – Nur wenige Kilometer von Harburg und dem Landkreis entfernt hat sich Montag in der bei Touristen sehr beliebten Hansesstadt Stade ein Tötungsdelikt ereignet, das Bundesweit für Schlagzeilen und international für Erschütterung sorgte.

Am Montagmittag sind in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade sechs Manschen erschossen worden.

In der Dankersstraße in Stade läuft aktuell eine polizeiliche Einsatzlage, teilte die Polizei heute Nachmittag mit. In einer dortigen Jugendhilfeeinrichtung ist es zu Schussabgaben gekommen.

Dabei sind mehrere Personen tödlich und schwer verletzt worden. Aktuell ist die Rede von sechs Toten. Die Polizei hat zwei Personen festgenommen, darunter befindet sich auch der mutmaßliche Täter.

Der Bereich ist weiträumig abgesperrt, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Wir bitten den Bereich für die Einsatzkräfte freizulassen.

Die Polizei hat einen Haupttäter festgenommen, zwei weitere befinden sich derzeit noch in polizeilichen Maßnahmen. Eine Tatbeteiligung ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach aktuellem Stand sind fünf Personen vor Ort verstorben, eine sechste Person ist im Krankenhaus den Verletzungen erlegen. Bei den Getöteten handelt es sich um Erwachsene.

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Stade hat die Polizei ab sofort ein Hinweisportal eingerichtet.

Unter nds.hinweisportal.de/toetungsdelikt-stade können Zeuginnen und Zeugen Hinweise sowie Fotos oder Videos direkt an die Ermittlerinnen und Ermittler übermitteln.

Jeder Hinweis kann für die laufenden Ermittlungen von Bedeutung sein.