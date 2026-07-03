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Schlägerei in Wilstorf: Polizei trennt Gruppen – Zwei Personen in Gewahrsam

Wilstorf - Am Freitagabend ist es am Reeseberg zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Gegen 20.39 Uhr wurden die Beamten zu einer gemeldeten Schlägerei gerufen. Nach ersten Erkenntnissen waren zunächst zwei Personen direkt an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt.

Während des Einsatzes bildeten sich jedoch zwei größere Gruppen aus Umstehenden, die sich jeweils mit einem der Kontrahenten solidarisierten. Zwischen den Lagern kam es zu lautstarken Wortgefechten und gegenseitigen Provokationen. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, rückte die Polizei mit zusätzlichen Kräften an und trennte die Gruppen konsequent voneinander.

Zwei Beteiligte wurden in Gewahrsam genommen. Sie erlitten nach bisherigen Informationen lediglich leichte Verletzungen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Lage vor Ort konnte durch das Eingreifen der Polizei beruhigt werden.