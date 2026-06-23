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Ölfilm im Harburger Binnenhafen: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Harburg - Ein großflächiger Ölfilm hat am Dienstagabend einen Einsatz der Feuerwehr im Harburger Binnenhafen ausgelöst. Gegen 18.34 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße Am Festungsgraben alarmiert, nachdem Passanten eine Verunreinigung auf der östlichen Binnengraft bemerkt hatten.

Nach ersten Schätzungen bedeckte der Ölteppich rund 600 Quadratmeter Wasserfläche. Die Ursache der Verschmutzung ist bislang unklar. Weder die Polizei noch die Umweltbehörde BUKEA konnten am Abend Hinweise auf einen möglichen Verursacher ermitteln.

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, setzten die Einsatzkräfte Absorberschlängel ein. Die schwimmenden Ölsperren nehmen das Öl auf und begrenzen seine Ausdehnung auf dem Gewässer.

Die Ermittlungen zur Herkunft des Öls dauern an. Ob Umweltschäden entstanden sind, ist derzeit noch offen. Die Behörden prüfen, auf welchem Weg die Substanz in die Binnengraft gelangt sein könnte.