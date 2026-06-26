Featured

Haftbefehl gegen 56-Jährigen: Trickbetrüger in Finkenwerder festgenommen

Finkenwerder - Einsatzkräfte der Fachdienststelle für Trickbetrug nahmen Mittwoch einen mutmaßlichen Trickbetrüger vorläufig fest. Gegen den 56-Jährigen wurde heute ein Haftbefehl erlassen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen meldeten sich am Dienstagmittag zunächst ein angeblicher Bankmitarbeiter und im weiteren Verlauf ein angeblicher Polizeibeamter bei einer 62-Jährigen im Hamburger Stadtteil Finkenwerder.

Der Frau wurde zunächst durch ein Telefongespräch und im weiteren Verlauf der Kommunikation in russischer Sprache über einen Messengerdienst suggeriert, dass sie Opfer eines Betruges geworden sei. Durch eine geschickte Gesprächsführung brachten die mutmaßlichen Betrüger sie dazu, Bargeld auf dem Grundstück zu hinterlegen, welches am Nachmittag zur angeblichen "Prüfung" durch einen Unbekannten abgeholt wurde.

Nachdem die 62-Jährige Zweifel bekommen hatte, erstattete sie gestern Vormittag eine Strafanzeige an der Außenstelle des Polizeikommissariats 47. Während der Anzeigenaufnahme kontaktierten die mutmaßlichen Betrüger die Geschädigte erneut und forderten sie auf, weiteres Geld zu "Prüfzwecken" auszuhändigen.

Die Beamten des LKA 43 übernahmen daraufhin die Ermittlungen und begleiteten die weitere Kommunikation mit den Betrügern. Nachdem diesen mitgeteilt wurde, dass weiteres Geld auf dem Grundstück deponiert worden war, erschien gegen Mittag der angekündigte "Abholer" an dem verabredeten Ort. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen erlangten die Ermittlerinnen und Ermittler den Verdacht, dass der 56-jährige Ukrainer für mindestens vier weitere vollendete Trickbetrüge in den Stadtteilen Finkenwerder, Billstedt, Langenhorn und Lohbrügge verantwortlich sein könnte. Hierbei wurden jeweils russisch sprechende Bürger von "falschen" Polizisten kontaktiert. Ihnen wurde auf Russisch mitgeteilt, dass ein naher Angehöriger oder eine nahe Angehörige einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution gezahlt werden müsse. Der 56-jährige Mann soll auch bei diesen Taten als "Abholer" fungiert haben.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Ermittlerinnen und Ermittler den Tatverdächtigen dem Untersuchungsgefängnis zu. Ein Haftrichter erließ heute einen Haftbefehl.

Ob falsche Bankmitarbeiter, falsche Polizisten, Enkeltrick oder Schockanruf: Die Maschen der Telefonbetrüger sind vielfältig und die Polizei warnt immer wieder davor.