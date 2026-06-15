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Erneut Schüsse in der Nähe vom Abrigado: Ein Mann durch Schüsse verletzt

Harburg – Wieder hat es in der Nähe der Drogenhilfeeinrichtung Abrigado am Schwarzenbergplatz einen Schusswaffenvorfall gegeben. Erst am Freitag wurden wie berichtet mehrere Schüsse im Umfeld der Drogenhilfseinrichtung Abrigado am Schwarzenberg abgegeben.

Nach ersten Informationen wurde am Dienstag kurz nach 12 Uhr ein Mann durch Schüsse verletzt. Angaben zur Schwere seiner Verletzungen lagen der Polizei zunächst nicht vor.

Im Zuge des groß angelegten Polizeieinsatzes überprüften Beamte mehrere Personen im Bereich des Helmswegs. Ob sie in Verbindung mit der Tat stehen, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar.

Wegen der unübersichtlichen Lage wurden an der benachbarten Schule am Schwarzenberg besondere Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Für Eltern, die ihre Kinder abholen wollten, richtete die Schule Sammelstellen ein.

Neben zahlreichen Streifenwagen war auch die Unterstützungseinheit USE im Einsatz. Zur Lageerkundung und Fahndung kreiste zeitweise der Polizeihubschrauber Libelle über dem Harburger Stadtgebiet.

Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort.