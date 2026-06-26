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Er saß noch am Steuer: Polizei findet toten Lkw-Fahrer an Raststätte Harburger Berge

Marmstorf – Gruseliger Fund in Marmstorf: Unweit der Raststätte Harburger Berge an der A7 wurde gegen 10.45 Uhr von einer Polizeistreife die Leiche eines männlichen Lkw-Fahrers entdeckt.

Offenbar hatte der Fahrer seinen Lastwagen bereits am Donnerstagabend kurz vor 17.30 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Am Freitagmorgen war der Mann nach Angaben eines Polizeisprechers nicht erreichbar gewesen, weshalb sich Kollegen Sorgen machten.

Als Einsatzkräfte den Laster überprüften, fanden sie den Fahrer noch auf dem Fahrersitz – für ihn kam jede Hilfe zu spät. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten nichts mehr für den Mann tun.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Der Lkw wurde dennoch versiegelt, und die Todesursachenermittler des Landeskriminalamts übernahmen die weiteren Untersuchungen.

Der Leichnam soll der Rechtsmedizin zugeführt werden. Ob Vorerkrankungen oder eine hitzebedingte medizinische Ursache eine Rolle spielten, ist bislang unklar. Zur Identität des Mannes machte die Polizei zunächst keine Angaben.