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Einbruchsversuch im Marktkauf-Center richtet erheblichen Schaden an

Harburg – Ein nächtlicher Einbruchsversuch im Marktkauf-Center hat in der Nacht zu Mittwoch zu erheblichen Schäden geführt. Gegen 2.10 Uhr löste die Alarmanlage des Einkaufszentrums aus. Sicherheitsdienst und Polizei stellten am Centerausgang im Bereich des Aldi-Marktes im ersten Obergeschoss deutliche Spuren eines Einbruchsversuchs fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten unbekannte Täter versucht, über eine Doppelglastür am Zugang zum Parkhaus in das Gebäude zu gelangen. Als der Einstieg offenbar scheiterte, öffneten die Täter einen Wandhydranten und setzten große Mengen Wasser frei. Teile des ersten Obergeschosses sowie Bereiche im Erdgeschoss standen daraufhin fünf bis zehn Zentimeter unter Wasser. Im Eingangsbereich stürzten zudem Deckenelemente herab.

Der betroffene Zugang bleibt für mehrere Tage gesperrt.

Parallel entdeckten Einsatzkräfte im Umfeld des Centers weitere Verwüstungen: In der Seevepassage und angrenzenden Straßen waren Mülltonnen umgeworfen oder ausgeleert worden, zudem wurden Gittertore gewaltsam aufgedrückt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Täter zunächst entkommen.