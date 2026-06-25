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Bus-Unglück am Neuländer Elbdeich: Busfahrer bei Unfall schwer verletzt

Neuland – Ein Linienbus der KVG ist am Donnerstagmorgen am Neuländer Elbdeich verunglückt und einen Deich hinabgestürzt. Der Unfall ereignete sich gegen 8.39 Uhr, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinunterrutschte und schließlich in einem Garten kurz vor einem Wohnhaus zum Stehen kam.

Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte könnte ein medizinischer Notfall des Fahrers zu dem Kontrollverlust geführt haben. Der Busfahrer erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und musste vor Ort notfallmedizinisch versorgt werden. Eine weitere Person wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen 16 Fahrgäste blieben unverletzt, standen jedoch unter Schock.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an. Während die Polizei die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen hat, sichert die Feuerwehr derzeit das Fahrzeug. Spezialisten der Technikwache prüfen im Anschluss, ob der Bus durch die Feuerwehr geborgen werden kann oder ob ein Spezialunternehmen hinzugezogen werden muss.

Die Arbeiten am Einsatzort dauern an.