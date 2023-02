Drogen und Glücksspielautomaten bei Razzien sichergestellt

Harburg - Bei Kontrollen von zwei Kneipen im Phoenix-Viertel und an der Stade Straße hat die Polizei am Wochenende sechs illegale Spielautomaten entdeckt. Auch das in den Geräten befindliche Geld, 8.700 Euro, wurden sichergestellt.

In der Kneipe an der Lassallestraße wurde außerdem bei einem 34 Jahre alten Mann Rauschgift gefunden. Er hatte Kokain und Marihuana dabei. Im Umfeld der Kneipe entdeckten die Beamten ein Depot mit 70 Gramm Marihuana und zwölf Gramm Kokain entdeckt. Die Verpackung war die gleiche wie bei den Drogen, die der 34-Jährige dabei hatte. Der aus der Türkei stammende Mann, der sich zudem illegal in Deutschland aufhält, wurde festgenommen. zv