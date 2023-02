Brandstiftung? Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Rönneburg

Rönneburg - Feuer in der Flüchtlingsunterkunft am Rotbergfeld. Dort stand in der Nacht zum Sonnabend kurz nach 3 Uhr ein oberer Container der zweigeschossig gebauten Unterkünfte in Flammen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr brauchten rund eine Stunde, um den Brand zu löschen. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Bereits gegen Mitternacht hatte es in der Unterkunft gebrannt. Während des zweiten Feuers trafen Beamte einen Mann an, der Ruß an den Händen hatte. Er wurde festgenommen. Dazu wurden im Papiertüten über die Hände gestülpt, um die Anhaftenden als Spuren zu sichern. Bei dem Festgenommenen dürfte es sich um einen Bewohner handeln.

Der aus zehn Container bestehende zwei geschossene Unterkunftsbau wurde nach den Löscharbeiten für unbewohnbar erklärt. zv