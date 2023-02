Erneut Verletzte bei Messerstecherei im Phoenix-Viertel

Harburg - Bei einer Schlägerei im Phoenix-Viertel ist am Donnerstagnachmittag ein Mann durch einen Messerstich, ein zweiter durch Schläge verletzt worden. Die Auseinandersetzung hatte sich gegen 17:30 Uhr auf der Wilstorfer Straße abgespielt. Laut Zeugen waren fünf oder sechs jüngere Männer aufeinander losgegangen.

Als alarmierte Polizei eintraf, waren noch zwei Verletzte vor Ort. Einer der Männer soll einen Messerstich in den Rücke, der andere Kopfverletzungen durch schlage erlitten haben. Vor Ort hieß es, dass es sich um Brüder handelt. Beide Verletzte kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Lebensgefahr soll für beide nicht bestehen.

Die Polizei stellte die vermutliche Tatwaffe sicher. Außerdem wurde ein Mann im nahen Parkhaus gestellt und festgenommen. Er wurde im Peterwagen zur Wache gebracht.

Der Tatort war bis in die Abendstunden abgesperrt. Die Wilstorfer Straße war in dem Bereich nur in Richtung Harburger Innenstadt befahrbar. Beamte des Kriminaldauerdienstes erschienen vor Ort. zv