Bombenblindgänger sorgt für erhebliche Verkehrsbehinderungen

Wilhelmsburg - Die Entschärfung einer 1000 Pfund schweren amerikanischen Fliegerbombe nahe im Bereich der alten Wilhelmsburg Reichsstraße Höhe Rotenhäuser Straße wird am Dienstagabend auch Auswirkungen für Harburger haben. Die Wlhelmsburger Reichsstraße sowie die S- und Fernbahnstrecke ab 18:30 Uhr gesperrt werden.

Züge der Linien RE3, RB31, RE4 und RB41 des Metronom fahren dann nur noch ab beziehungsweise bis Harburg. Fahrgäste müssen zudem mit Verspätungen und Teilausfällen rechnen. Der Fernverkehr ist ebenfalls von der Streckensperrung betroffen und auch die S-Bahn fährt nicht zwischen Wilhelmsburg und Hammerbrook.

Die Entschärfung soll gegen 19 Uhr beginnen. Bis dahin müsse rund um die Fundstelle in einem Umkreis von 300 Metern Gebäude evakuiert werden. In dem Bereich sind rund 850 Menschen gemeldet. In einem Umkreis von einem Kilometer darf sich zum Zeitpunkt der Entschärfungsarbeiten niemand im Freien aufhalten. Auto- oder Busverkehr ist dann in dem Bereich nicht möglich.

Der Blindgänger war am Vormittag bei gezielten Sucharbeiten gefunden worden. zv