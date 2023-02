Wilstorf: Bett und Gardinen brannten in Erdgeschosswohnung

Wilstorf - Wegen eines Feuers in einer Wohnung an der Rönneburger Straße musste am Sonnabendmittag zeitweise ein Mehrfamilienhaus evakuiert werden. In der Erdgeschosswohnung war aus zunächst ungeklärter Ursache die Matratze eines Bettes in Brand geraten. Auch Gardinen hatten bereits Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr gab es bereits eine starke Rauchentwicklung.

Die Löscharbeiten waren kurz. Dann musste das Gebäude belüftet werden. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht da. zv