Mann bei Messerstecherei im Phoenix-Viertel verletzt

Harburg - Bei einer Messerstecherei im Phoenix-Viertel ist am Mittwoch ein Mann durch Messerstiche verletzt worden. Er erlitt Stichwunden am Hintern und am Bein.

Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an, um nach dem Täter zu fahnden. Doch der entkam zunächst. Der Angestochene kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht für ihn nicht.

Der Messerstecher und sein Opfer sollen sich in einer Wohnung an der Bunatwiete zu einem "klärenden Gespräch" getroffen haben., Dabei soll es um Schulden gegangen sein. Die Kripo ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. zv