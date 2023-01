Gebäudekomplex in Flammen: 100 Feuerwehrleute im stundenlangen Einsatz

Heimfeld - Nach dem Feuer in dem seit Jahren leerstehenden Gebäudekomplex an der Buxtehuder Straße in Höhe der Schwarzenberganlagen sind jetzt Brandermittler des Landeskriminalamtes am Zug. sie sollen klären, wie es in dem mehrgeschossigen Gewerbekomplex zu dem Brand kommen konnte. Bekannt ist in der Gegend: Der Gebäudekomplex wurde immer wieder illegal als Übernachtsungsmöglichkeit genutzt.

Dort war in der Nacht ein Feuer ausgebrochen, dass zu einem größeren Einsatz führte. Allein von der Berufsfeuerwehr waren vier Löschzüge im Einsatz. Dazu kamen mehrere Freiwillige Feuerwehren und Führungskräfte - insgesamt um die 100 Feuerwehrleute.

Während der Löscharbeiten musste nicht nur die direkt neben dem Gebäudekomplex befindliche Jet-Tankstelle gesperrt werden. Auch mehrere Wohnhäuser und Betriebe in unmittelbarer Umgebung wurden zeitweise stromlos geschaltet-

Wem das Gebäude gehört: Dazu konnte zunächst keine Auskunft gegeben werden. Bis 2008 hatte dort das Zentrums für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik der Handwerkskammer (ZEWU) seinen sitz. Danach wurden nur Teile des Gebäudekomplexes vermittelt. Schließlich kam der komplette Leerstand.

2018 kam ein Hotelprojekt ins Gespräch, dass an der stelle entstehen sollte. Der Entwurf sieht um die 220 Zimmer und 105 Stellplätze vor. Ein Investitionsvolumen von 22 Millionen Euro war im Gespräch. Auf der Internetseite eines Beteiligten wird als Realisierung 2020 bis 2023 genannt Allerdings ging eines der beiden am Projekt beteiligten Firmen 2021 in die Insolvenz. Zudem gab es ein verfahren wegen Täuschung der Anleger. zv