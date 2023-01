Diesmal in Brackel: Erneute Sprengung eines Geldautomaten im Landkreis

Brackel - Erneut wurde im Landkreis Harburg ein Geldautomat gesprengt. Diesmal traf es den Automaten der Sparkasse Harburg-Buxtehude an der Bahnhofstraße. Laut Anwohnern hatte es gegen 4:10 Uhr einen lauten Knall gegeben, der die Gegend erschüttern ließ.

Zeugen sahen noch drei Männer, die in einem Fahrzeug, möglicherweise ein AMG-Mercedes, vom Tatort flüchteten. Vermutlich rasten sie in Richtung A7. In der Nähe befindet sich die Anschlussstelle Thieshope. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Die blieb erfolglos.

Am Morgen begannen Kripobeamte am Tatort mit der Spurensicherung. Zuvor hatten Sprengstoffexperten den Explosionsort untersucht, um festzustellen, ob noch Gefahr besteht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürften die Täter keine Beute gemacht haben. Am Gebäude, in dem der Geldautomat steht, entstand erheblicher Sachschaden.

Im Landkreis Harburg gab es in der Vergangenheit immer wieder solche Taten. Allein im vergangenen Jahr gab es mehr als ein halbes Dutzend Sprengungen von Geldautomaten. Betroffen waren vor allem Automaten der Sparkasse und der Volksbank. zv