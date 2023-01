Blitzeinbruch in Pfandhaus: Trio nutzt Mercedes als Ramme

Harburg - Blitzeinbruch in der Lüneburger Straße. In der Nacht zum Donnerstag raste ein Mercedes in das Pfandhaus Exchange an der Ecke Bremer Straße. Das Unternehmen mit Filialen in mehreren deutschen Städten ist auf Gold- und Schmuckankauf spezialisiert. Das Fahrzeug durchbrach das Rollgitter, blieb aber im Eingangsbereich vor der Tür stecken.

Die Täter saßen zunächst wie in der Falle und bekamen die Türen vom Auto nicht auf. Durch die Kofferraumklappe des Kombis flüchteten die Täter. Videoaufnahmen zeigen, dass es drei Männer waren, die aus dem Wagen türmten. Sie entkamen ohne Beute.

Die Polizei stellte das Fahrzeug zur weiteren Spurensicherung sicher. Der Mercedes wurde zur Halskestraße gebracht und wird dort von Kriminaltechnikern untersucht. Außerdem wurden Videoaufnahmen sichergestellt, die die Flüchtenden zeigen sollen. Auch gab es zahlreiche Zeugen. Im Umfeld stellten Beamte zudem ein Kleidungsstück sicher.

Der Mercedes war vor der Tat gestohlen worden. zv