Mehrere Verletzte bei Massenschlägerei in Flüchtlingsunterkunft

Harburg - Bei einer Massenschlägerei in der Flüchtlingsunterkunft an der Schlachthofstraße sind in der Nacht zum Montag sieben Bewohner verletzt worden. Zunächst waren kurz nach 21 Uhr vier Bewohner aneinander geraten. Der Konflikt konnte mit Hilfe der Polizei zunächst unterbunden werden.

Kurz nach Mitternacht gingen den rund 40 Personen aufeinander los. Dabei sollen auch Steine als Wurfgeschosse eingesetzt worden sein. Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an. Sieben Verletzte, die Platzwunden, Prellungen oder auch leichtere Schnittverletzungen erlitten hatten, mussten behandelt und teilweise ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei fertigte zehn Strafanzeigen. Sechs Schläger wurden bereits identifiziert. Hintergrund der Auseinandersetzung war nach Erkenntnissen der Polizei ein Streit zwischen arabisch- aus afghanischstämmigen Bewohnern. zv