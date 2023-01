So lief der Jahreswechsel für Polizei und Feuerwehr in Stadt & Land

Harburg - Zum Jahreswechsel gab es erwartungsgemäß in Harburg Stadt & Land zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Polizei. Am Stubbenhof in Hausbruch musste Bereitschaftspolizei Löscharbeiten absichern, nachdem die Feuerwehr zuvor mit Pyrotechnik beschossen wurde. Polizisten nahmen einen Mann fest, der neben den Einsatzkräften mit einer Schreckschusswaffe feuerte. Der Mann leistete Widerstand und wurde überwältigt.

An derEcke Hannoversche Straße stand noch vor Mitternacht eine in einem Container untergebrachte Corona-Teststation in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an. Da sich die Brandstelle direkt unterhalb der B75 befand, löschten die Einsatzkräfte nicht nur das Feuer, sondern kühlten auch die Brück3. Die Corona-Teststationwurde durch die Flammen völlig zerstört.

Bis zum Morgen musste im Bezirk Harburg die Feuerwehr zu 23 gemeldeten Brandstellen ausrücken. Die Masse waren Kleinfeuer Besonders oft waren die Einsatzkräfte deswegen in Hausbruch und Wilstorf unterwegs. Dort gab es jeweils fünf Einsatzstellen. Im Bereich Marmstorf gab es erste am Morgen zwei Kleinbrände schnell hintereinander.

In der Barwegskoppel in Ortsteil Rottorf in Winsen ging in der Silvesternacht ein Einfamilienhaus in Flammen auf. Die Feuerwehr war mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt. zv

Dieser Artikel wird aktualisiert