Explosion und Verkehrsunfall sorgten für Polizei- und Feuerwehreinsätze

Landkreise - Eine Explosion und ein schwerer Verkehrsunfall haben in der Nacht zum Heiligabend Feuerwehr und Polizei beschäftigt. In Jork ramponierten unbekannte Täter vermutlich mit illegalen Böllern oder selbst gebauten Sprengsätzen die Ladenzeile zwischen Rathaus und Altländer-Markt.

Zeugen hatten die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie mehrere Explosionen hörten. Betroffen war der Eingangsbereich zu einer Bäckerei und der Filiale der VHG-Versicherung. Dort waren Teile der Decke durch die Wucht der Detonation aus der Verankerung gerissen worden.

Zeugen berichteten zudem von weiteren Detonationen aus dem Bereich Rathaus, Sparkasse und südlich des Kreisel bis in das Wohngebiet "Jorker Felde".

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Geprüft wird auch, ob ein grau-silberner Golf, der aus Richtung Borsteler Reihe in Richtung "Am Fleeth" weggefahren war, mit dem Vorfall in Verbindung stehen oder die Insassen als wichtige Zeugen in Frage kommen.

Ein paar Stunden zuvor hatte es auf der Kreisstraße 10 bei Marxen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Hamburger (38) hatte in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr musste mit schwerem Gerät anrücken und Teile des Fahrzeugs aufschneiden,, um die Hochvoltvbatterie des Hybrid-Fajhrzeugs abzuklemmen zu können. wg/zv