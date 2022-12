Kontrolle an Velorouten: Polizei stellt viele Rotlichtverstöße fest

Harburg - Entlang der Veloroute an der Nartenstraße überprüfte die Polizei am Dienstagvormittag den Verkehr. Es war Teil einer hamburgweiten Aktion. geahndet wurden 167 Verstöße sowohl von Radfahrern wie von Autofahrern und Fußgängern.

Radfahrer, so stellten die eingesetzten Beamten fest, nahmen es mit den Ampeln nicht so genau. Allein durch Radfahrer wurden 62 Rotlichtverstöße festgestellt. Aber auch ein Fußgänger bekam ein "Knöllchen", nachdem er bei Rot über die Straße gelaufen war. Zwei Autofahrer kassierten Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein und in einem Fall war ein Fahrzeug nicht versichert. zv