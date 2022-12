Eisregen: Entspannte Verkehrslage im Bezirk und Schulausfall im Landkreis

Harburg - Eisregen hat am Morgen in Stadt & Land für erhebliche Behinderungen gesorgt. Zwar waren viele Hauptstraßen gut gestreut. In Nebenstraßen und auf Fuß- und Fahrradwegen war es aber stellenweise extrem glatt.

Im Haselhain im Stadtteil Heimfeld rutschte am frühen Morgen ein Streufahrzeug in einen geparkten Opel Astra. Es entstand Blechschaden. Eine Peterwagenbesatzung, die anrückte um den schaden aufzunehmen, rutschte mit ihrem Fahrzeug ebenfalls in den Wagen.

Ansonsten blieb es auf den Straßen eher ruhig. Die Stadtreinigung war ab 2 Uhr mit 620 Mann im Streueinsatz gewesen. Am Morgen meldete die Verkehrsleitzentrale eine "entspannte Verkehrslage". Selbst die für einen Montagt "gesetzten" Staus, beispielsweise auf der A255 Richtung Hamburger Innenstadt, seien ausgeblieben. "Viele Berufstätige sind offenbar im Homeoffice geblieben", glaubt ein Beamter. Vermehrte Unfälle gab es mit Radfahrern. Auch Stürzte von Fußgängern beschäftigten die Feuerwehr und die Rettungsdienste.

Im Landkreis Harburg fiel am Montag die Schule aus. "Wegen der extremen Witterungsverhältnisse durch den angekündigten Eisregen hat die Kreisverwaltung entschieden, dass der kreisweite Schulbusverkehr und damit der Präsenzunterricht an allen Schulen im Landkreis Harburg am Montag, 19. Dezember 2022, nicht stattfindet.", hieß es in einer Mitteilung. zv