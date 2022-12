Winsen: 16 Leichtverletzte bei Busunfall im Gewerbegebiet

Winsen - Im Gewerbegebiet an der Osttangente kam es heute am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Busse. Der Fahrer (53( eines mit 51 Personen voll besetzten Busses, der auf der Benzstraße in Richtung Osttangente gefahren war, die Vorfahrt eines leeren Busses, der von rechts aus der Porschestraße kam, missachtet.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der vollbesetzte Bus wurde nach links abgelenkt, überfuhr einen Stromverteilerkasten und blieb auf einem Firmengelände stehen.



Da die Anzahl möglicher Verletzter unter den Insassen zunächst unklar war, wurde von der Einsatzleitstelle der Feuerwehr eine so genannter Massenanfall von Verletzten ausgelöst. In der Folge fuhren zahlreiche Rettungswagen, Notärzte sowie die Feuerwehr die Unfallörtlichkeit an.



Die Insassen, bei denen sie sich um Mitarbeitende eines örtlichen Gewerbebetriebes handelte, die auf dem Weg zum Bahnhof waren, wurden auf dem nahegelegenen Betriebsgelände durch den Rettungsdienst gesichtet. 16 Personen

hatten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt werden konnten, erlitten. Acht Menschen wurden zur weiteren Abklärung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.



Die Zufahrt zum Gewerbegebiet musste für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt werden, so dass es an der Osttangente zu Verkehrsbehinderungen kam. Gegen 8:15 Uhr konnte der Verkehr in den Bereich wieder freigegeben werden. dl