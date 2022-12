Unfall im Maschener Kreuz: Rüben ergossen sich über die Autobahn

Maschen - Das lief noch einmal glimpflich ab. Auf der A39 zwischen dem Maschener Kreuz und Maschen war am Mittwochabend ein Laster in die Leitplanke gefahren. Die Zugmaschine setzte auf der Leitplanke auf. Der Aufleger, voll beladen mit Rüben geriet in Schieflage. Die Ladung ergoss sich in einem Rübenschwall über die Autobahn.

Die Feuerwehr war zunächst mit einem größeren Aufgebot angerückt, da Verletzte oder sogar eingeklemmte Unfallbeteiligte vermutet wurden. Das bestätigte sich nicht. Feuerwehrleute der Wehr Maschen räumten noch eine Gasse durch die Rüben. Dann konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Die Autobahn war wegen der Bergungsarbeiten noch länger in Richtung Lüneburg gesperrt. zv