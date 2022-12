Probelauf des Ofens: Saunahaus in Freizeitbad abgebrannt

Winsen - Feuer im Freizeitbad Die Insel. Dort stand am Mittag das Saunahaus in Flammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an, um das Feuer in dem rund 100 Quadratmeter großen Holzhaus zu löschen.

Die Arbeiten gestalteten sich schwierig, weil Teile des Daches aufgenommen werden mussten, um an alle Brandnester zu kommen. Erst mit Hilfe eines Baggers, der Teile des Dache entfernte, wurde die Löscharbeiten erfolgreich.

Das Freizeitbad ist aktuell Nach ersten Erkenntnissen hatte es einen Probebetrieb des Saunaofens gegeben. Dabei war Mobiler, das offenbar zu nah an dem heißen Ofen stand, in Brand geraten.

Wegen des Feuers waren rund 90 Einsatzkräfte aus sieben Wehren im Einsatz. Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung. zv