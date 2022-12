Rönneburg: ICE erfasst Kleintransporter auf Bahnübergang

Rönneburg - Ein ICE hat am Dienstagmorgen am Bahnübergang in der Straße Reller einen Kleintransporter erfasst und zerstört. Der Zug musste anschließend evakuiert werden. Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt.

Das Unglück passierte gegen 6:30 Uhr. Warum der Caddy einer Schienenbaufirma mitten auf dem halbbeschrankten Bahnübergang stand, ist unklar. Das Fahrzeug wurde von dem kurz zuvor am Bahnhof Harburg Richtung München gestarteten ICE erfasst. Der Fahrer hatte sich zuvor aus dem Fahrzeug retten können. Der Caddy wurde völlig zerstört. Auch am Zug entstand erheblicher Schaden.

Für die 105 Fahrgäste war die Fahrt unterbrochen. Sie wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr aus den Waggons geholt. Die Evakuierung verlief problemlos. Es waren keine Kinder und keine gehbehinderten Passagiere im Zug. Kurz darauf wurden die Fahrgäste von drei Bussen abgeholt und zurück zum Bahnhof Harburg gebracht.

Jetzt ermittelt die Bundespolizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte. zv