Viel "Beifang" bei Verkehrskontrolle in Höhe der Kärntner Hütte

Hausbruch - Einbrecher, Tuner und ein Fahrer mit gefälschtem Führerschein. Bei einer vorweihnachtlichen Großkontrolle an der Cuxhavener Straße hatte die Polizei jede Menge "Beifang".

Die Beamten hatten am Samstagabend insgesamt 91 Fahrzeuge auf die Kontrollstelle Höhe Kärntner Hütte gelotst. 105 Insassen wurden kontrolliert. In einem Wagen saß ein per Haftbefehl gesuchter Pole. Im Fahrzeug entdeckten die Einsatzkräfte vermutliche Beute, die aus Einbrüche stammen dürfte. Dazu wurden jede Menge Zigaretten und etwas Marihuana gefunden. Alle drei Insassen wurden zur Wache gebracht.

Ein Stader musste zu Fuß weiter, nachdem sein Wagen sichergestellt und per Abschere abtransportiert wurde. Am Fahrzeug waren unerlaubte Veränderungen, an der Auspuffanlage, die den VW Passat lauter machte, und am Fahrgestellt entdeckt worden.

Ein Pole wurde mit gefälschtem Führerschein erwischt und offensichtlich gestohlener VW Bus sichergestellt. zv