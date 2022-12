Toter im "Muckelland": Mordkommission rückt in Eißendorf an

Eißendorf - Am Donnerstag rückte die Mordkommission im "Muckelland" in der Garten- und Siedlergemeinschaft Beerental e.V. an. In Parzelle 72, eher ein Haus, lag der Bewohner (69) tot im Wohnzimmer.. Seine Lebensgefährtin hatte ihn am frühen Nachmittag aufgefunden und sofort Alarm geschlagen.

Ein Notarzt rückte an. Am Hals wurde so etwas wie eine Stichverletzung festgestellt. Die Polizei sperrte das Haus als Tatort ab. "Ein Fremdverschulden am Tod des Mannes ist nicht auszuschließen", so eine Beamtin. aber auch ein tragischer Unglücksfall könnte zum Tod des 69-Jährigens geführt haben.

Bis in den späten Abend sicherten Experten des Landeskriminalamtes Spuren. Auch Mitarbeiter der Rechtsmedizin rückten an. Dann wurde der Tote für weitere Untersuchungen nach Butenfeld gebracht. Dort sollen die genauen Umstände seines Todes festgestellt werden. erst dann wird klar, ob es sich bei der Tat um ein Tötungsdelikt handelte.

Das "Muckelland", wie das Grundstück am Wildrosenweg Ecke Beerentaltrift genannt wird, ist in der Gegend bekannt und beliebt. Der Mann hielt dort Meerschweinchen, die Kinder füttern konnten. Fünf Tiere wurden am Donnerstag abtransportieret. Früher hatte der Tierfreund mehr Meerschweinchen und auch Kaninchen.

Am Donnerstagabend war es im Blickpunkt der Anwohner, weil Peterwagen und Fahrzeuge der Kripo vor dem Grundstück aufgefahren waren und Beamte der Spurensicherung in ihren weißen Anzügen immer wieder vor dem Gebäude standen. zv