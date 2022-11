Lebensmittelautomat aufgebrochen: Diebe stehlen Bargeld, Eier und Milch

Ehestorf – Der Lebensmittelautomat auf dem Parkplatz am Ehestorfer Weg, Ecke Appelbütteler Straße ist aufgebrochen und ausgeräumt worden. Wie die Polizei mitteilt, haben Diebe in der Nacht zu Montag in der Zeit zwischen 22.15 und 7.30 Uhr den Selbstbedienungsautomaten für Eier und Milch aufgebrochen.

Zunächst durchtrennten die Täter die Kabel der Videoüberwachung. Anschließend hebelten sie den Automaten auf und entnahmen Bargeld und Lebensmittel. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen. (cb)