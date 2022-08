Seevetal: Brennende Strohballenpressen beschäftigen Feuerwehr

Ramelsloh - Brennende Strohballenpresse haben zum Wochenende die Feuerwehren im Bereich Seevetal beschäftigt. Erst geriet im Bereich Hittfeld so ein Gerät in Brand. Die Flammen griffen auf ein Feld über. Nur wenige Stunden später war es eine Strohballenpresse auf einem Hofgelände in der Straße Hinter den Höfen in Ramelsloh, die in Flammen aufging.

In beiden Fällen rückte die Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot zum Löschen an. zv