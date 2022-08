Marmstorf: Carport geht am Krönenbarg in Flammen auf

Marmstorf - Feuer am Krönenbarg. Dort stand Mittwochvormittag ein Carport samt Auto in Flammen. Das Feuer griff bereits auf das angrenzende Wohnhaus über, als die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte bekamen die Flammen schnell in den Griff.

Das Fahrzeug, ein A-Klasse Mercedes, wurde völlig zerstört. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Kripo ermittelt jetzt in dem Fall. zv