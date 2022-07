100 Feuerwehrleute bekämpfen Stoppelfeldbrand bei Neu Wulmstorf

Neu Wulmstorf -Der Brand eines Stoppelfelds in der Nähe der Rader Straße hat am Dienstag die Feuerwehr bei Neu Wulmstorf beschäftigt. Ursache war offenbar ein Mähdrescher, der in Flammen aufgegangen war.

Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von gut sechs Hektar aus. Mehrere große Strohballen, die auf dem Stoppelfeld lagen, gingen in Flammen auf. Die Rauchsäule, die über dem Stoppelfeld stand, war über fiele Kilometer weit zu sehen.

Die Einsatzleiststelle in Winsen schickte mehrere Wehren zum Brandort. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die aufwendige Wasserversorgung sicherzustellen und zu löschen.. Ein Übergreifen der Flammen auf ein an das Feld angrenzendes Wäldchen konnte verhindert werden. Erst nach mehreren Stunden waren die Löscharbeiten beendet. zv