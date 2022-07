Finkenwerder: Schulgebäude am Norderschulweg in der Nacht explodiert

Finkenwerder - Eine Explosion hat in der Nacht Teile der Schule Finkenwerder am Norderschulweg zerstört. Gegen 3:45 Uhr hatten mehrere Anwohner über Notruf einen Knall und eine Rauchentwicklung gemeldet. Als erste Einsatzfahrzeuge am Norderschulweg eintrafen, brannte das Verwaltungsgebäude, dass zu Teilen eingestürzt war.

Die Feuerwehr gab 2. Alarm und schickte zahlreiche Kräfte zum Explosionsort. Einsatzkräfte setzten Schaum ein, um die Flammen zu ersticken. Während der Löscharbeiten, die am Morgen noch andauerten, kam es zu weiteren Detonationen.

Die Ursache der Explosionen war am Morgen noch unklar. Das betroffene Gebäude ist aber an die Gasversorgung angeschlossen. zv

Dieser Text wird aktualisiert