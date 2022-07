Schlangen-Alarm in Jesteburg: Exotische Würgeschlange auf Spielplatz

Jesteburg – Schlangen-Alarm auf einem Spielplatz in Jesteburg: Am Sonntagmorgen wurde der Polizei eine größere Schlange unweit eines Spielplatzes in Jesteburg im Landkreis Harburg mitgeteilt. Die Polizisten entdeckten eine etwa 1,20 Meter lange weiße Schlange.

Nach Rücksprache mit Reptilienexperten handelte es sich um eine Kornnatter der Farbvariante Snow. Diese Würgeschlange ist in Mittelamerika beheimatet und würde in hiesiger Natur nicht überleben. Deswegen wurden die Schlange durch die Polizisten eingefangen und Mitarbeitern des Tierparks Hagenbeck übergeben. (cb)