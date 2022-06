Erneut illegale Spielautomaten in Kulturverein sichergestellt

Harburg - Erneute Razzia im Phoenixviertel in einem Kulturverein. Polizisten und Mitarbeiter des Bezirksamtes überprüften am Mittwochabend den Kulturverein "Mavilim" an der Wilstorfer Straße.

Die Beamten entdeckten fünf illegale Spielautomaten und ein Wettterminal, für das keine Genehmigung vorlag. Die Geräte standen in einem "geheimen" Raum, der über ein verschiebbares Regal betreten werden konnte.

Die Beamten stellten 1300 Euro sicher.. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. zv