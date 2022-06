Joggerin fast vergewaltigt: 26-Jährige kann sich wehren und flüchtet

Harburg – Nicht einmal zwei Wochen ist es her, dass in Langenbek ein Sexualdelikt die Einsatzkräfte der Polizei beschäftigte. Nun ein weiterer Fall: Am Mittwochnachmittag wurde eine 26-jährige Frau in Sinstorf Opfer eines versuchten Sexualdelikts. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau während einer kurzen Joggingpause gegen 17 Uhr zunächst von dem Unbekannten angesprochen. Sie ließ sich nicht auf den Mann ein und setzte ihren Weg fort. Als sie am Friedhof Langenbek vorbeijoggte, attackierte der Mann sie plötzlich in offenbar sexueller Absicht. Die Frau setzte sich sofort zur Wehr und konnte vor dem Täter flüchten. Die Polizei erhielt erst verspätet Kenntnis von der Tat.

Der Täter ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er ist schlank, hat schwarze Hautfarbe und kurze Afro-Locken. Er trug einen dunklen Pullover und eine breit geschnittene Jeans.

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hart die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. (cb)